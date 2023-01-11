«التعليم»: مبادرة «إحياء المسرح المدرسي» جرى الإعداد لها منذ عام

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مبادرة «إحياء المسرح المدرسي» بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية يتم التجهيز لها منذ عام على الأقل قبيل إطلاقها، حيث جرى حصر كل المسارح على مستوى مدارس الجمهورية، للتأكيد من جاهزيتها قبل إطلاق المبادرة.

زلطة: كل الحجات دي تم حسابها بدقة

وأضاف «زلطة»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «التاسعة»، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن الوزارة وجهت كافة موجهي الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية لتحديد المعوقات الموجودة في المسارح للعمل على حلها وتزويدها باللازم بالاشتراك مع وزارة الثقافة، «هيتم تنفيذ المبادرة مع بدء الفصل الدراسي الثاني».

مبادرة إحياء المسرح المدرسي والفنون بالمدارس المصرية، دُشنت من قبل وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الثقافة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

اكتشاف الموهوبين ورعايتهم

وتأتي المبادرة في ضوء تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي باكتشاف الموهوبين ورعايتهم، في إطار حرص المتحدة للخدمات الإعلامية على اكتشاف المواهب المختلفة بين طلاب المدارس في مجال الفنون والمسرح، وتستهدف المبادرة إعادة إحياء المسرح المدرسي في اكتشاف المواهب الجيدة من أبنائها الطلاب، وتقدم الفرصة لصغار المؤلفين والكتاب والفنانين في المدارس ليصبحوا رواد الفن في المستقبل.