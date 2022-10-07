«محطة مصر» عرض مسرحي في قرية شرشابة بالغربية ضمن «حياة كريمة»

انطلقت أولى جولات مسرحية «محطة مصر»، بقرية شرشابة، بمركز زفتى في محافظة الغربية، أمس الخميس، وذلك ضمن فعاليات مشروع مسرح «المواجهة والتجوال» بقرى حياة كريمة، وتحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والمخرج الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

من جانبه قال الأديب جابر سركيس مدير عام الثقافة بالغربية، في بيان، أن مسرحية «محطة مصر» يستمر عروضها لمدة 5 أيام داخل قرى مركز ومدينة زفتى، مشيرا إلى أهمية العرض الفني في مواجهة الأفكار التكفيرية، ولاسيما بأنه موجه للأطفال الصغار، ولما يتضمنه العرض المسرحي من نصائح وتوصيات للأطفال على ضرورة التفكير بشكل علمي، والابتعاد عن كل محاولات التشكيك في مؤسسات الدولة الوطنية.

أحداث المسرحية

وتدور أحداث مسرحية «محطة مصر» التي تقدمها فرقة مسرح القاهرة للعرائس، التابعة للبيت الفني للمسرح حول فتاة صغيرة تضل طريقها داخل محطة مصر وتتعرف على أنماط بشرية مختلفة، وتتوالى الأحداث من خلال مجموعة من اللوحات الفنية التي تحث على المواطنة من خلال مجموعة مشاهد للعرائس في محطة مصر.

ويشارك في بطولة العمل كل من: مجدي فكري، فاطمة محمد، فرح حاتم، شادي سرور، نادين عطار، محمد عزت، ماهر محمود، شكري عبد الله، عادل عثمان، ديمه زناتي، أحمد النمس، وبالاشتراك مع نجوم مسرح القاهرة للعرائس، من ألحان حاتم عزت، وديكور د. سمير شاهين، تصميم وتنفيذ عرائس د. ريم هيبه، نحت عرائس محمود الطوبجي، تنفيذ ميكانيزم يوسف مغاوري، وخالد عيسى، مخرج منفذ رفعت ريان، تأليف محمد زناتي، وإخراج رضا حسنين.

المواجهة والتجوال

جدير بالذكر أن «المواجهة والتجوال» هو المشروع الذي تنظمه فرقة مسرح المواجهة والتجوال، بقيادة المخرج محمد الشرقاوي، التابعة للبيت الفني للمسرح، حيث من المقرر أن تقدم المسرحية بقرى حنون، والغريب، ومسجد وصيف، وتفهنا العزب، في الفترة من يوم 7 وحتى يوم 10 من الشهر الجاري، وذلك بالتعاون مع إدارة البرامج الثقافية بوزارات الثقافة، والشباب والرياضة، والتنمية المحلية، والهيئة العامة لقصور الثقافة، ومديرية ثقافة الغربية.