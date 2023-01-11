بالأسماء.. تكريم الأمهات المثاليات بالإدارات التعليمية في كفر الشيخ

كرّم محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الأمهات المثاليات بالإدارات التعليمية، طبقاً لنتيجة الفرز الخاصة باستمارات الأم المثالية بالإدارات، ووحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المديرية.

أسماء المُكرمات

وكرّم وكيل الوزارة، ليلي عبد الحميد عبد الحميد النقاني، بإدارة دسوق التعليمية، وفيفي كمال محمد شرشير، بإدارة بلطيم التعليمية، ورباب عبد الحي عوض عبدالحافظ، بإدارة الحامول التعليمية، وسناء مصطفى إبراهيم شلبي، بإدارة قلين التعليمية، وحنان عبد الواحد أحمد سالم، بإدارة الرياض التعليمية.

كما كرّم وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، سعيدة أحمد محمود الحلو، بإدارة مطوبس التعليمية، وفوزية إبراهيم عبد الحي، بإدارة سيدى سالم التعليمية، وعمليات درویش مرسی عرجاوي، بإدارة فوه التعليمية، وصباح طلبة عبد الفتاح فصادة، بإدارة بيلا التعليمية، ومايسة طلبة عبد الغفار بيومي، بإدارة غرب كفر الشيخ، ومني محرز مصطفى صیام، وأسماء شاكر عبد الرحيم محمد، وسامية إسماعيل محمد المهدي، وعلا محمد مصطفى الرفناوي، بإدارة شرق كفر الشيخ.