ضبط 6 أطنان أرز شعير بحوزة مزارع امتنع عن التوريد في كفر الشيخ

تمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ من ضبط كمية من الأرز الشعير لدى أحد المزارعين بمركز كفر الشيخ، إذ حجبها عن التوريد، لبيعها بأسعار مرتفعة، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط 6 أطنان أرز شعير

كانت حملة من التموين بقيادة المقدم أحمد بسيونى، رئيس مباحث التموين بكفر الشيخ، ضبطت 6 أطنان أرز شعير بحوزة مزارع، بمركز كفر الشيخ، حجبها عن التوريد لبيعها فى السوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم التحفظ على الكمية المضبوطة فى المضارب المخصصة للتوريد، لحين ورود قرار النيابة العامة.

استمرار الحملات بمراكز ومدن المحافظة

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجّه باستمرار الحملات بمراكز ومدن المحافظة بالتعاون مع الجهات الرقابية، وجهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين، لضبط التجار المخالفين، ومحاربة بيع الأرز الشعير المهرب في السوق السوداء.

يُذكر أن موسم توريد الأرز بمحافظة كفر الشيخ بدأ في شهر سبتمبر 2022، إذ جرى تجهيز 21 موقعًا بالمدن والقرى، لاستقبال محصول الأرز الشعير للعام الماضي.