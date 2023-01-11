ضبط 22 طن أرز شعير بحوزة مزارع امتنع عن توريدها في كفر الشيخ

تمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ، بإشراف اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، من ضبط كمية من الأرز الشعير بحوزة مالك أرض زراعية «مزارع» بمركز الحامول، حجبها عن التوريد بقصد الاحتكار للبيع في السوق السوداء.

ضبط 21 طنا و850 كيلو أرز شعير

وتمكنت قوة من التموين بقيادة المقدم أحمد بسيوني، رئيس مباحث التموين بكفر الشيخ، من ضبط 21 طنا و850 كيلو أرز شعير بحوزة، مالك أرض زراعية بمركز الحامول، وتم التحفظ على المضبوطات في المضارب المخصصة للتوريد، لحين ورود قرار النيابة التي تولت التحقيق.

استمرار الحملات بمراكز ومدن المحافظة

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجّه باستمرار الحملات بمراكز ومدن المحافظة بالتعاون مع الجهات الرقابية، وجهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين، لضبط التجار المخالفين، ومحاربة بيع الأرز الشعير المهرب في السوق السوداء.

يذكر أن موسم توريد الأرز بمحافظة كفر الشيخ بدأ في شهر سبتمبر 2022، إذ جرى تجهيز 21 موقعًا بالمدن والقرى، لاستقبال محصول الأرز الشعير للعام الماضي.