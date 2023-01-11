«أزهرية كفر الشيخ» تُنهي استعداداتها لامتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية

عقدت منطقة كفر الشيخ الأزهرية، اجتماعًا موسعًا، اليوم الأربعاء، ترأسه الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ برؤساء لجان الشهادتين الابتدائية والإعدادية على مستوى معاهد كفر الشيخ الأزهرية، وذلك بمدرج ديوان المنطقة، بحضور علي المغازي، مدير إدارة الامتحانات، والدكتور ياسر العشماوي، مدير التعليم الابتدائي بالمنطقة.

رئيس المنطقة الأزهرية يُشدد ضرورة تهيئة المناخ المناسب للطلاب

ومن جانبه شدّد الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس المنطقة، على ضرورة تهيئة المناخ المناسب للطلاب، وضبط النفس، والتأكد من استكمال القوة اللازمة للجان وفق اللوائح المتبعة لذلك، والتصدي لأي أسلوب من أساليب الغش، وعدم السماح به، مشيرًا إلى أهمية العمل بروح الفريق الواحد والتعاون بين الجميع حتى تخرج الامتحانات على الوجه الأكمل.

مناقشة أهم الضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات

وناقش علي المغازي، مدير إدارة الامتحانات، خلال الاجتماع مع الحضور؛ أهم الضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات، والتنبيه على أهمية التواصل المستمر مع غرفة عمليات الامتحانات، والتشديد على اتباع الإجراءات الاحترازية، والحرص على التزام الطلاب والمشاركين بأعمال الامتحانات.

وفي النهاية وجّه رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية، قيادات المنطقة بتوفير كافة الإمكانيات والاحتياجات اللازمة لأعمال الامتحانات باللجان، وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه سير اللجان بالمعاهد.

وبحسب ما أعلنه قطاع المعاهد الأزهرية، في وقت سابق، فإن امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية سوف تنطلق يوم السبت 14 يناير 2023 وتستمر حتي الخميس 19 يناير 2023، كما تنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية يوم السبت 14 يناير 2023 وتستمر حتي السبت 21 يناير 2023.