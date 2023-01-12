آخر كلمات ريم البارودي قبل وفاة والدها بـ3 ساعات: متسبنيش يا بابا (صور)

رحل عن عالمنا والد الفنانة ريم البارودي، مساء أمس الأربعاء، داخل أحد المستشفيات الخاصة في القاهرة، إثر تعرضه لأزمة صحية، قبل أيام، استدعت احتجازه داخل غرفة العناية المركزة في القاهرة.

وأعلنت نشوى البارودي، ابنة عم الفنانة ريم البارودي، عن موعد تشييع الجنازة في تصريح خاص لـ«الوطن»، قائلة: من المقرر أن تشيع جنازة عمي من مسجد السلام بمدينة نصر، وسيتم دفنه داخل مقابر العائلة في نفس المنطقة.

وفاة والد ريم البارودي داخل غرفة العناية المركزة

وكانت الفنانة ريم البارودي قد كشفت عن تعرض والدها لأزمة صحية، قبل أيام، عبر خاصية «ستوري» بتطبيق «انستجرام»، وذلك بنشر صورة له من داخل غرفة العناية المركزة، وطالبت متابعيها بالدعاء له لتجاوز أزمته الصحية بسلام.

وتدهورت الحالة الصحية لوالد ريم البارودي خلال الساعات الماضية، ما دفعها لنشر صورة ليدها وهي ممسكة بيده، وعلقت عليها بقولها: «متسبنيش يا بابا.. رحمتك يارب».