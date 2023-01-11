ريم البارودي بعد تعرض والدها لأزمة صحية: «متسبنيش يا بابا»

ناشدت الفنانة ريم البارودي، جمهورها بالدعاء لوالدها بعد تعرضه لأزمة صحية، واحتجازه بالمستشفى قبل أيام، إذ أنها لم تكشف عن طبيعة الحالة حتى الآن.

ونشرت ريم البارودي، عبر خاصية الـ«ستوري» على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة ليد والدها وهي مُمسكة بها، من داخل المستشفى، مُعلقة عليها بقولها: «مستبنيش يا بابا.. رحمتك يارب».

كانت ريم البارودي، شاركت مؤخرًا في مسلسل نقل عام، مع محمود حميدة، وسميحة أيوب، وهاجر الشرنوبي، ودينا، ومحسن محي الدين، ومحمد محمود عبد العزيز، وهو من تأليف وليد خيري، وإخراج عادل أديب.

وتدور أحداث المسلسل، حول أحمد الشربيني الذي يعمل سائقا بهيئة النقل العام، له من الأبناء 6 باختلاف أعمارهم، يقيم المتزوجون منهم معه ويشكلون عبئا إضافيا، بخلاف المشكلات والديون التي لا تنتهي، وظهور ابنتيه من زواجه الأول بعد 30 عاما، ومرض أخيه وتسلط زوجته وضغوط والدته، ما يدفعه للتورط في عملية تهريب كبرى ليسدد ديونه، فتتصاعد الأحداث.