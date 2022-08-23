ريم البارودي تتنازل عن الدعاوى القضائية المقامة ضد ريهام سعيد

قررت الفنانة ريم البارودي، التنازل عن الدعاوى القضائية التي أقامتها ضد الإعلامية ريهام سعيد؛ وذلك داخل مكتب المحامي ياسر قنطوش، وهي التي جاء فيها محضران الأول برقم 1561 لسنة 2021 إدارى ثالث أكتوبر، والثاني محضر برقم 3424 لسنة 2022 إداري المقطم، وذلك رغبا منها ببدء صفحة جديدة مع جميع زملائها دون نزاعات أو مشاحنات.

سداد ريم البارودي الغرامة المقضي بها

في نفس السياق أصدر مكتب المحامي ياسر قنطوش، بيانا صحفيا كشف من خلاله عن سداد ريم البارودي الغرامة المقضي بها في الجنحة رقم 173 لسنة 2022 جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية وقدرها عشرون ألف جنيه، بالإضافة للمصاريف القضائية.

ريم البارودي لا ترغب فى استمرار الصراعات

وكشف قنطوش؛ أن ريم البارودي لا ترغب في استمرار الصراعات والمنازعات مع الغير، وحرصت على استمرار الصداقة والمحبة بينها وبين أعضاء الوسط الفني، لذلك أبلغته بعد سداد الغرامة تنازلها عن الدعاوى القضائية التي أقامتها من خلال المكتب خلال الفترة الأخيرة.