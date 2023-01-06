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ريم البارودي تنشر صورة لوالدها داخل العناية المركزة: بابا في حالة حرجة

كتب:

خالد فرج
05:59 م | الجمعة 06 يناير 2023
ريم البارودي

ريم البارودي

كشفت الفنانة ريم البارودي عن تعرض والدها لأزمة صحية استدعت احتجازه داخل غرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة.

ونشرت البارودي صورة لوالدها على سرير المرض، وذلك عبر خاصية «ستوري» بتطبيق إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: «اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك، يا شافي المريض بقدرتك، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقماً، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية يا رب العالمين».

ريم البارودي: والدي في حالة حرجة

وتابعت: يا رب يا رب يا رب قادر يا كريم يشفيك ويعافيك وتقوم بالسلامة، بابا في حالة حرجة، أرجو الدعاء.

ريم البارودي تلازم والدها داخل المستشفى

وعلمت «الوطن» أن ريم البارودي تلازم والدها داخل المستشفى، قبل أيام، وتتابع مع الطاقم الطبي تطورات حالته أولاً بأول.

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رئيس قسم الفن، حاصل علي ليسانس آداب كلية إعلام بجامعة حلوان.