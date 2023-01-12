عضو الحزب الاشتراكي الألماني: التضخم سجّل 8.6% في برلين لأول مرة منذ سنوات

أكد حسين خضر عضو الحزب الاشتراكي الديموقراطي بألمانيا، أن برلين وصلت خلال عام 2022 لمعدل تضخم لم تصل إليه منذ عشرات السنين مُسجلا 8.6%، لافتًا إلى أن الأمور بدأت في التحسن مع بداية العام الجديد حيث بدأ معدل التضخم يقل، إلا أن ذلك لا يعني تحسن الوضع حيث انخفض التضخم من 8.6% إلى 5.1% معتبرًا أنه معدل كبير وضخم للغاية.

أسباب عدة أدت للوصول لهذا الوضع

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر»، المذاع عبر فضائية «cbc» أن قيمة اليورو مازلت قيمته قليلة بسبب التصخم لافتًا إلى أن أسباب عدة أدت إلى هذا الوضع بينها جائحة كورونا وتوابعها الاقتصادية وصولًا للأزمة الروسية الأوكرانية وأزمة الطاقة التي يعيشها العالم بالإضافة لظهور متحورات جديدة لفيروس كورونا، أجبرت الصين على اتخاذ إجراءات مشددة أثرت على بعض الصناعات في العالم.

تعاون المواطن الألماني مع الحكومة أدى لعدم زيادة معدلات التضخم

وأشار إلى أن خطة المواجهة التي قامت بها الحكومة الألمانية وتعاون المواطن الألماني مع الحكومة أدى لعدم زيادة معدلات التضخم والوصول لنسبة 5.1% تضخم متوقعًا عدم انخفاض الأسعار خاصة أسعار الطاقة.