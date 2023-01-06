3 طرق لحماية مدخراتك من التضخم.. شراء عقارات أو ذهب أو شهادات الـ 25 %

يبحث عدد من المواطنين عن أفضل الطرق للحفاظ على مدخراتهم خلال عام 2023، في ظل ارتفاع التضخم الناجم عن الأزمة الاقتصادية العالمية.

شهادات الادخار

ويقدم الخبير الاقتصادي بلال شعيب، عددا من النصائح للمواطنين، للحافظ على المدخرات حتى لا يلتهمها التضخم، أبرزها شراء شهادة الـ 25% التي أعلن عنها البنك الأهلي وبنك مصر أمس الاول، مؤكدا أن هذه الشهادة متاحة بداية من 1000 جنيه، ولجميع المواطنين لمدة عام، مشيرا إلى أن المواطن الذي يملك 100 ألف جنيه من الممكن أن يحصل على عائد شهري من هذه الشهادة يقدر بنحو 1850 جنيها.

شراء الذهب

وأضاف شعيب لـ«الوطن»، أن شراء الذهب من أفضل طرق حفظ القيمة، في ظل ارتفاع التضخم، مشيرا إلى أنه يجب على المواطن الذي يرغب في حفظ قيمة أمواله أن يشتري ذهب سبائك وليس ذهب مشغول، حتى لا يقوم بدفع مصنعية عالية على هذا الدهب وبالتالي يعترض للخسائر.

وأشار الى أن الذهب يسهل تسييله بشكل سريع وتحويله إلى نقود في حالة تعرض أصحاب الأموال إلى أي ظرف طارئ، مؤكدا أن الجنيهات الذهب والسبائك من أفضل الطرق لحفظ القيمة ولا تعرض صاحبها للخسائر لأن المصنعية قليلة جدا.

اشتري عقار

وتابع شعيب أن الاستثمار العقاري يعتبر من أفضل وأهم طرق الحفاظ على قيمة المدخرات، موضحا أنه من الممكن شراء وحدة سكينة، تدر عائد شهري من تأجيرها، بالإضافة إلى أن الاستثمار العقاري التجاري ايضا جيد، ولكنه يتطلب مبلغ كبير لشراء الوحدة السكنية أو التجارية.

وأكد شعيب على ان الاستثمار العقاري يعتبر طويل المدى، موضحا أنه يجب على المواطن معرفه أن هناك صعوبة في تسويق العقار وإعادة بيعه مرة أخرى ويحتاج إعادة البيع لفترة تزيد عن العامين.