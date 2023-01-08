رئيس «خطة النواب»: شهادة الادخار ذات العائد 25% ستقضي على موجات التضخم

قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إنَّ شهاد الادخار ذات العائد السنوي 25%، والشهري 22.5% التابعة لبنكي مصر والأهلي تعد الشهادة ذات العائد الأكبر التي أصدرها البنك المركزي خلال السنوات الماضية.

شهادة الادخار ذات العائد 25%

وأوضح الفقي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ إصدار شهادات الادخار ذات العائد السنوي 25% يعد أولى خطوات الحرب على موجات التضخم عقب تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية باعتبارها شهادة ادخارية تتمتع بمعدل ثابت طوال مدة الاحتفاظ بها سواء سنويًا أو شهريًا، مشيرًا إلى أنَّ الفائدة المطروحة على ادخار الشهادة تسهم في تحصيل العملة الدولارية بشكل كبير تجاه المصرف المصري، إذ أنَّها دافع محفز لدى المواطنين المحتفظين بالعملة الصعبة لشراء الشهادات.