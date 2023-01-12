بسبب الأمطار الرعدية.. 4 فئات «إجازة» اليوم في الإسكندرية

ضربت الأمطار الرعدية الغزيرة المصحوبة بالبرق محافظة الإسكندرية، طوال فجر اليوم، الأمر الذي سبب تراكم أمطار وصعوبة في حركة المواطنين، وتبعه إعلان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تعطيل الامتحانات اليوم الخميس بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية «طلاب ومعلمون» بنطاق المحافظة على أن يتم أداء المواد الامتحانية من جداول امتحانات اليوم في موعد لاحق.

وبحسب قرار محافظ الإسكندرية الخاص بتعطيل الدراسة اليوم الخميس، فإن هناك 4 فئات ممنوعين من النزول في هذا الطقس السيىء، وجرى مراعتهم في هذا القرار كالتالي:

فئات تتواجد في المنزل بسبب طقس الإسكندرية

- طلاب المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية.

- معلمو المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية.

- العاملين المعينين ضمن نسبة 5%.

- الموظفة التي ترعى طفلا يقل عمره عن اثني عشرة سنة ميلادية.

فئات مستثناة من الإجازات بسبب طقس الإسكندرية

وبحسب قرار محافظ الإسكندرية، فإن هناك فئات ممنوعة من الإجازات، متمثلة في 3 عناصر كالتالي:

- القيادات.

- أطقم العمل.

- النوباتجيات وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا المديريات المختلفة.

قرار تعطيل الدراسة في الإسكندرية اليوم

وأكد محافظ الإسكندرية أن قرار تعطيل الدراسة في الإسكندرية اليوم الخميس يأتي حفاظا على سلامة المواطنين، وفي إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا على سلامة المواطنين.