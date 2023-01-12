تعطيل الامتحانات في الإسكندرية بسبب الأمطار الغزيرة

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تعطيل الامتحانات اليوم الخميس، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية «طلاب ومعلمون» بنطاق المحافظة، على أن يتم أداء المواد الامتحانية من جداول امتحانات اليوم في موعد لاحق.

قرار تعطيل الدراسة في الإسكندرية

وأصدر المحافظ تعليماته بمنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5%، وكذلك الموظفة التي ترعى طفلا يقل عمره عن اثني عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية اليوم الخميس.

ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها مديروا المديريات المختلفة.

ويأتي ذلك حفاظا على سلامة المواطنين، وفي إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة، والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا على سلامة المواطنين.

بدء نوة الفيضة الكبرى

جاء ذلك بعدما بدأت نوة الفيضة الكبرى، في ضرب مدينة الإسكندرية، فجر اليوم الخميس، بأمطار رعدية غزيرة وبرق، سببا حالة من الرعب لسكان المدينة بصوت أشبه بالانفجار، بالإضافة إلى ارتفاع أمواج البحر.