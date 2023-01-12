«الصحة» تقدّم خدمات علاجية لـ10 ملايين مواطن في مجال طب الأسنان

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات العلاجية المتخصصة في طب الأسنان لـ10 ملايين و237 ألف مواطن في المستشفيات والوحدات التابعة للإدارة المركزية لطب الأسنان على مستوى محافظات الجمهورية، خلال عام 2022، بهدف تقديم خدمات علاجية متخصصة في طب الأسنان، ضمن استراتيجية الوزارة لتحسين مؤشرات الصحة العامة للمواطنين.

33 قافلة طبية بـ6 محافظات

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لـ وزارة الصحة والسكان، إنّه جرى تقديم الخدمات العلاجية لـ5 آلاف و327 مواطنا من خلال تنفيذ 33 قافلة طبية متخصصة بـ6 محافظات، وهي «الجيزة والقاهرة والبحر الأحمر والقليوبية والفيوم والإسكندرية».

قوافل متخصصة لعلاج أمراض الأسنان

وأوضح عبدالغفار، أنّ القوافل المتخصصة في مجال طب الأسنان تقدم خدمات علاج اللثة وحشو الأسنان وتنظيف الجير، لافتًا إلى عقد ندوات تثقيفية توعوية مصاحبة للقوافل حول طرق العناية بـ صحة الفم والأسنان، وكيفية الوقاية من أمراض الفم وعلاجها في المراحل المبكرة.

ومن جانبه، أشار الدكتور وليد حسن، رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان، إلى توفير عيادتين متخصصتين في طب الأسنان بمستشفى إمبابة العام بمحافظة الجيزة، وعيادتين آخريين بمستشفى حميات الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، موضحًا أنّه جار إحلال وتجديد أجهزة الأسنان بمستشفى رمد قلاوون بالقاهرة.

وأوضح حسن، أنّه جرى عقد 37 دورة تدريبية مصاحبة بورش عمل لرفع كفاءة أطباء الأسنان بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي، خلال العام الماضي استهدفت 1890 طبيبا بمحافظات «القاهرة والجيزة والقليوبية ودمياط وكفر الشيخ والإسكندرية والبحيرة والمنوفية والشرقية والغربية وجنوب سيناء والبحر الأحمر والوادي الجديد ومطروح وشمال سيناء وأسيوط وسوهاج والمنيا والفيوم وبني سويف وقنا»، لافتا إلى أنّ الدورات تضمنت مختلف تخصصات طب الأسنان «الحشو - التركيبات الثابتة - حشو العصب - طب الاسنان التجميلى - علاج أسنان الأطفال – التركيبات المتحركة – جراحة».