«الصحة» تنصح المواطنين بتهوية المنازل في الشتاء.. كورونا خلف الأبواب المغلقة

حذر الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، المواطنين من غلق المنازل والشبابيك لفترات طويلة خلال فصل الشتاء، مشددًا على ضرورة تهوية المنازل لعدم انتشار فيروس كورونا حيث أنه يتواجد في الأماكن المغلقة.

استقرار الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة في تقرير له، استقرار الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر، حيث يشهد انخفاضا ملحوظا في أعداد المصابين، والإصابات لا تحتاج الذهاب للمستشفيات أو الرعايات والوفيات قليلة للغاية وتكاد لا تذكر ولا يوجد متحورات جديدة لفيروس كورونا في مصر.

ودعا المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المواطنين الحصول على الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا، وخاصة لأصحاب الأمراض المزمنة، لأنهم أكثر الفئات عرضة للإصابة بالفيروس وفقا لتصنيف منظمة الصحة العالمية حيث أن مناعتهم ضعيفة.

تعزيز الجهاز المناعي للجسم لمواجهة الفيروسات

وتابع: الدولة حريصة على توفير كافة أنواع لقاحات كورونا سواء للمواطنين المسافرين وغيرهم، ولا صحة لوجود نقص في اللقاحات وناشد المواطنين بالحصول على الجرعة التعزيزية لتنشيط الجهاز المناعي للجسم لمواجهة الفيروس ومتحوراته.

وطالب الدكتور حسام عبدالغفار، أهمية التواصل مع وزارة الصحة من خلال الخط الساخن لها 105 للرد على كل التساولات والاستفسارات المختلفة والرد عليها من مصادرها الرسمية.