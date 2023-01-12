العثور على جثة شاب في أحد شوارع المقطم.. والتحريات: جرعة هيروين زائدة

عثرت الأجهزة الأمنية على جثة شاب في أحد الشوارع بمنطقة المقطم، وجرى نقلها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه، كما قررت أخذ عينه من جثة المتوفى، وإرسالها إلى المعمل الكيمائي بمصلحة الطب الشرعي، لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المخدرات بأنواعها، وإذا كانت الوفاة بسبب تعاطي جرعة مخدرات زائدة أم بسبب أخر، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، واستدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

تفاصيل البلاغ والعثور على جثة الشاب

تلقى مأمور قسم شرطة المقطم، بلاغا بالعثورعلى جثة شاب في أحد الشوارع بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعي «علي ه ع» 20 عاما، يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، وخلو الجثة من أي إصابات ظاهرية.

التحريات حول سبب الوفاة

وكشفت التحريات عدم وجود شبهه جنائية، موضحة أن المتوفى معروف عنه إدمانه لمخدر الهيروين، ورجحت التحريات بأن سبب الوفاة هو تعاطي المتوفي لجرعة هيروين زائدة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.