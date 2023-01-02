العثور على جثة شاب بمنطقة دار السلام.. والتحريات: جرعة هيروين زائدة

تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب بأحد شوارع منطقة دار السلام بالقاهرة، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وتحليل مخدرات لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها، كما طلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة.

بلاغ بالعثور على جثة شاب

تلقى مأمور قسم شرطة دار السلام بلاغا بالعثور على جثة شاب بأحد شوارع التابعة لدائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب في العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، كما تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية، وبتفتيش الملابس عثر على متعلقاته الشخصية.

التحريات: جرعة زائدة من الهيروين

وكشفت التحريات عدم وجود شبهه جنائية في الوفاة، ورجحت التحريات أن يكون سبب الوفاة هو تعاطي الشاب المتوفي جرعة زائدة من مخدر الهيروين، حيث تبين من التحريات بأن المتوفي معروف عنه إدمانه لمخدر الهيروين، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.