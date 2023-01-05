إجراء تحليل مخدرات لسائق ميكروباص دهس سيدة في المقطم

قررت النيابة العامة عرض سائق ميكروباص دهس سيدة بالمقطم على الطب الشرعي، لتحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة والكحوليات، وبيان إذا كان المتهم وقت الواقعة كان تحت تأثير المخدرات من عدمه، واستعجلت النيابة العامة تقرير المعمل الكيمائي لاستكمال التحقيقات مع المتهم.

سائق ميكروباس يدهس سيدة

تلقى مأمور قسم شرطة المقطم، بلاغا بقيام سيارة ميكروباص بدهس سيدة في دائرة قسم الشرطة، وتمكن قائدها من الفرار، وبالانتقال إلى مكان الحادث، تبين إصابة سيدة في العقد الرابع من العمر بسحجات وكمات، ونقلها إلى مستشفى البنك الأهلي لاسعافها، وتحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت ضبط وإحضار قائد السيارة، والتحفظ على كاميرات المراقبة في محيط الواقعة، تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة وتحديد السيارة.

تفريغ كاميرات المراقبة

وبتفريغ كاميرات المراقبة، تبين أن السيارة الميكروباص تحمل لوحات مرور الجيزة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بإرتكاب الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما قررت عرضه على الطب الشرعي لتحليل مخدرات.