نوة الفيضة الكبرى تضرب بقوة.. أمطار رعدية ورياح في مناطق مختلفة

كشرت نوة الفيضة الكبرى عن أنيابها، اليوم الخميس 12 يناير، بسقوط أمطار رعدية غزيرة ضربت السواحل الشمالية للبلاد ومدينة الإسكندرية فجراً، كما بدأت الأمطار تتساقط على المدن الساحلية المجاورة في الحمام والعلمين وسيدي عبد الرحمن ومدينة العلمين الجديدة والضبعة ورأس الحكمة، شرق مطروح، وامتدت الأمطار إلى محافظة البحيرة، كما حاصرت السحب المحملة بمياه الأمطار مدن مرسى مطروح، وين نجيلة وسيدي براني حتى مدينة السلوم.

نوة الفيضة الكبرى.. أمطار رعدية ورياح

وبدأت نوة الفيضة الكبرى اليوم وتستمر علي مدار 6 أيام حيث تنتهي في 18 يناير، حسب الهيئة العامة للسلامة البحرية، ويغلب عليها الأمطار الغزيرة الرعدية مع نشاط للرياح، وانخفاض في درجات الحرارة، وبرودة في الجو، وتتبعها نوة جديدة، وهي نوة الغطاس التي سميت بذلك لتزامنها مع ليلة عيد الغطاس وتأتي يوم 18 يناير، شديدة الأمطار حيث تستمر على مدار ثلاثة أيام متصلة، ويعقبها في ذات الشهر بأسبوع، نوة الكرم، وتكون يوم 28 يناير، وأطلق عليها هذا الاسم نتيجة أمطارها الغزيرة خلال 7 أيام.

تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم مع بداية نوة الفيضة الكبرى من سقوط أمطار غزيرة أحيانا على السواحل الشمالية للبلاد وشمال الوجه البحري تكون أقل على جنوب الوجه البحري على مدار اليوم تصاحبها شبورة على جميع الطرق الممتدة بجوار المسطحات المائية مما يؤثر على حركة السير بالسيارات على هذه الطرق، مع استمرار سقوط الأمطار الرعدية على مناطق من شرق الإسكندرية، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من الدلتا والوجه البحرى يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، ومن المتوقع أن تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى.