طقس الإسكندرية اليوم.. تحسن ملحوظ في الأمطار بانتهاء نوة عيد الميلاد

يشهد طقس الإسكندرية اليوم الثلاثاء، تحسنا ملحوظا في الأحوال الجوية على كل الأنحاء وانحسار لفرص سقوط الأمطار مع تبقي الفرصة قائمة لسقوط أمطار خفيفة على عروس البحر الأبيض المتوسط مع تقدم النهار، وذلك بعد انتهاء نوة عيد الميلاد مع مساء أمس الاثنين وهي النوة التي بدأت يوم الخميس الماضي واستمرت لمدة 5 أيام.

تحسن طقس الإسكندرية اليوم

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية فإن طقس الإسكندرية اليوم الثلاثاء يشهد عودة الأجواء المستقرة مع تكون الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة وهي التي ينتج على إثرها تدني الرؤية الأفقية لذا يرجى توخي الحيطة والحذر.

أجواء باردة مع طقس الإسكندرية اليوم

ويستمر طقس الإسكندرية اليوم في أجواء البرودة على كل الأنحاء ليلا وفي الصباح الباكر، وذلك استمرارا لدرجات الحرارة المنخفضة، حيث تسجل درجات الحرارة في الإسكندرية 19 العظمى و12 درجة مئوية للصغرى.

أمطار الإسكندرية اليوم

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن توقعات أمطار الإسكندرية خلال الأسبوع المقبل تشهد توقعات باستمرار الأمطار بنسبة ما بين خفيفة إلى متوسطة، وهو ما يحدث اليوم الثلاثاء 10 يناير 2022 حيث متوقع سقوط أمطار الإسكندرية بدرجة خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا، مع نشاط رياح أحيانا.