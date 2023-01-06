بسبب أمطار نوة الميلاد.. انهيار جزئي لعقار في الإسكندرية وتحطم سيارتين

تحطمت سيارتين في سقوط أجزاء من عقار في منطقة سيدي جابر شرق الإسكندرية بسبب زيادة التصدعات نتيجة أمطار نوة عيد الميلاد الجارية التي ضربت الإسكندرية منذ يومين، ما أسفر عن ذلك الانهيار دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، حيث اقتصرت الخسائر على الجانب المادي نتيجة تلف سيارتين تصادف وجودهما أسفل العقار.

تفاصيل انهيار عقار جزئيا شرق الإسكندرية

البداية حين تبلغ قسم شرطة سيدي جابر بلاغا يفيد بوقوع بسقوط أجزاء من عقار في شارع دارا تقاطع شارع أمينة شكري في منطقة سيدي جابر، وتم إبلاغ الجهات التنفيذية لاتخاذ اللازم، ووضع حواجز حول العقار لمنع مرور المواطنين أسفل العقار حفاظا على الأرواح.

عقار قديم صادر له قرار ترميم

وبالمعاينة الأولية لما وقع في حادث الإسكندرية اليوم، تبين أنه عقار قديم آيل للسقوط وصادر له قرار بالترميم ولم ينفذ وبسبب سقوط الأمطار، وخلال الساعات الأخيرة ازدادت الشقوق في الخرسانة بالشرفات وسقطت أجزاء منها صباح اليوم، وتم إبلاغ الشرطة والحي وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة.