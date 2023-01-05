سقوط أمطار على الإسكندرية مع بدء نوة عيد الميلاد ورفع الطوارئ

سقطت أمطار متوسطة لدقائق على مناطق عدة في الإسكندرية، ظهر اليوم، وذلك مع انطلاق أول أيام نوة عيد الميلاد المجيد التي تستمر حتى يوم عيد الميلاد 7 يناير، مع توقعات بسقوط أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة على الإسكندرية، ما تبعه اجتماع اللواء مهندس محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، مع جميع قطاعات الشركة، لمتابعة جهود العاملين في التعامل مع ملف الأمطار والسيول وخطط الانتشار والتمركزات استعدادا للنوات المحتملة.

أمطار نوة عيد الميلاد على الإسكندرية

وشهدت شوارع الإسكندرية، هطول أمطار لدقائق معدودة في أول أيام نوة عيد الميلاد، بالتحديد على قطاع شرق المدينة المتمثلة في إحياء شرق والمنتزه أول وثانِ، ما تبعه تكثيف تواجد رجال الصرف الصحي في تلك الأماكن لرفع أي تراكمات.

وقال «نافع»، إنه يتم العمل وفقًا لحالة الطوارئ بالدفع، بعدد 152 سيارة ومعدة للتعامل مع الأمطار الحالية وتلاحق النوات واحدة تلو الأخرى.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم التأكيد على العمل المتواصل لتحسين الخدمات، مشيرًا إلى وجود تطور واضح في الأداء خلال التعامل مع الأمطار الماضية وذلك بناء على الخطط الواضحة والمرحلية لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

سلامة رجال الصرف الصحي خلال أمطار الإسكندرية

وأكد أنه قد تم التشديد على العمال باتباع السلامة المهنية، نظرًا لأن العمل في مجال الصرف الصحي يحتوي على العديد من المخاطر في التعامل مع الشنايش والمطابق والبيارات والحمأة، وأن الإلتزام بمهمات السلامة وتأمين بيئة العمل ضرورة ملحة لأهميتها في الحفاظ على العنصر البشري، بما يضمن استدامة الأعمال، ويجب عقاب المخالفين حفاظًا على سلامتهم وحياتهم.