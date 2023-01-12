«محلية النواب» تناقش مواجهة الحيوانات الضالة بحضور وزير الزراعة

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، اجتماعا مهما اليوم بحضور أطراف من الحكومة، لمناقشة ملف الحيوانات الضالة، بحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كما وجّهت الدعوة للدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وعدد من القيادات التنفيذية.

وقال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب لـ«الوطن»، إنّ الاجتماع يأتي في إطار متابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة البرلمانية، لافتا إلى أهمية متابعة ما تم تنفيذه على أرض الواقع من توصيات في ضوء ظاهرة الحيوانات الضالة، وتحديدا الكلاب، التي تسببت في ذعر لكثير من المواطنين والأطفال، بعد انتشارها في كثير من الطرق والميادين.

وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قدّمت تقريرًا بشأن أزمة انتشار الحيوانات الضالة خاصة الكلاب، في جميع أنحاء الجمهورية، وكيفية مواجهتها، في إطار الرفق بالحيوان.

وفي سياق آخر، يواصل مجلس النواب عقد جلساته البرلمانية بدءا من الأحد المقبل، لمناقشة تقارير برلمانية، كما يخصص المجلس جلسة الثلاثاء المقبل لمناقشة أكثر من 100 طلب إحاطة وسؤال برلماني موجهة لوزير الري في عدد من الملفات المهمة، ومنها إقامة أسوار وبوابات على كورنيش النيل بالجيزة والمعادي والزمالك تحجب الرؤية.

كما يناقش المجلس طلبات إحاطة بشأن سياسة الحكومة لرفع وعي المواطنين تجاه ترشيد استخدام المياه وحماية جوانب نهر النيل، وحقيقة ارتفاع القيمة الإيجارية لأراضي وأملاك الري، وعن تيسير إجراءات التنازل عن تلك الأراضي لمشروعات النفع العام، وسياسة الحكومة بشأن تحديد سعر مناسب لمقابل الانتفاع بأملاك الموارد المائية والري.