أخبار الطقس اليوم في الإسكندرية.. سطوع الشمس بعد ليلة رعدية «صور»

برزت أحدث مستجدات أخبار الطقس اليوم في الإسكندرية عبر سطوع الشمس مع استمرار تواجد السحب الركامية الممطرة، وذلك بعد ليلة رعدية غزيرة المطر صاحبها برق خلال فجر اليوم، قبل أن تتوقف الأمطار مع الثامنة والنصف من صباح اليوم وتسطع الشمس ويبدأ رجال الصرف الصحي في التعامل على تصريف تراكمات الأمطار.

أهم أخبار الطقس اليوم في الإسكندرية

وصاحب أخبار الطقس اليوم في الإسكندرية، قرارات عدة أولها قرار محافظ الإسكندرية بتعطيل الامتحانات اليوم الخميس 12 يناير بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية «طلاب ومعلمون» بنطاق المحافظة على أن يتم أداء المواد الامتحانية من جداول امتحانات اليوم في موعد لاحق، بالإضافة إلى تأجيل امتحانات جامعة الإسكندرية لمدة ساعة ليتمكن الطلاب من الوصول إلى الكليات.

شدة أمطار الإسكندرية اليوم

وبدأت أخبار الطقس اليوم في الإسكندرية بهطول تعرضت إلى أمطار رعدية غزيرة وصلت للسيول على شرق إسكندرية وسط جهود كبير لعمال الصرف الصحي للتعامل معها والتي ضربت مناطق منتزه ثان وأول وشرق منذ الساعة الثالثة صباحا واستمرت حتى الثامنة والنصف صباحا قبل أن تتوقف.

حالة الطقس في الإسكندرية اليوم

جدير بالذكر أن التوقعات الواردة من هيئة الأرصاد الجوية فيما يخص حالة الطقس اليوم في الإسكندرية فإنها تشهد أمطارا تبدأ متوسطة الشدة قد تغزر أحيانا مع وجود فرص لتكون سحب رعدية مع تقدم ساعات النهار خاصة على شمال المحافظة على فترات متقطعة بنسبة حدوث 50-60% تقريبا.