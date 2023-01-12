تأجيل امتحانات جامعة الإسكندرية «نصف ساعة» بسبب أمطار اليوم

قررت جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، تأجيل الامتحانات اليوم الخميس، لمدة نصف ساعة أو ساعة حسب كل كلية عن الموعد المحدد لامتحانات اليوم.

وقال مصدر مسؤول في جامعة الإسكندرية لـ«الوطن»، إن جامعة الإسكندرية قررت تأجيل الامتحانات لمدة نصف ساعة أو ساعة من أجل وصول الطلاب في حال التأخير بسبب تراكم المياه نتيطة الأمطار الغزيرة التي ضربت الإسكندرية فجر اليوم.

صعوبة تأجيل امتحانات جامعة الإسكندرية

وأكد المصدر أنه كان هناك صعوبة في تأجيل امتحانات كليات جامعة الإسكندرية اليوم الخميس إلى يوم آخر بسبب ضغط الجدول الزمني للامتحانات.

كليات جامعة الإسكندرية تصدر بيانا لتأجيل الموعد

ولفت إلى أن كل كلية سوف تصدر بيانا على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي وعبر مجموعات الطلاب للتأكيد على تأجيل موعد الامتحان نصف ساعة أو ساعة ليتمكن الطلاب من الوصول.

وكانت الإسكندرية قد شهدت قرار تعطيل الامتحانات اليوم الخميس، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية «طلاب ومعلمون» بنطاق المحافظة، على أن يتم أداء المواد الامتحانية من جداول امتحانات اليوم في موعد لاحق.