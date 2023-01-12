9 تحذيرات من محافظة الإسكندرية للمواطنين بسبب نوة الفيضة الكبرى

نشرت محافظة الإسكندرية مجموعة من التوصيات والتحذيرات للمواطنين لضمان سلامتهم وأمنهم خلال نوة الفيضة الكبرى التي تضرب المحافظة، وصاحبها أمطار رعدية غزيرة وبرق طوال فجر اليوم، مما قد يسبب أزمات للمواطنين.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية 9 تحذيرات عاجلة للمواطنين في الإسكندرية مع الأمطار الرعدية والبرق بكميات غير مسبوقة بحسب وصف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وذلك ضمن طقس نوة الفيضة الكبرى التي تستمر لمدة 6 أيام.

تحذيرات السير للمواطنين خلال النوة

- توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى.

- مساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر، وعدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.

تحذيرات لقائدي السيارات

- توخي الحذر في القيادة أثناء هطول الأمطار، وعدم القيادة سوى في الضرورة القصوى وبحذر شديد.

- تقليل التحرك بالسيارات، للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.

- تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.

- عدم ركن السيارات تحت أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار.

تحذيرات للمواطنين خلال الأمطار الرعدية والبرق

كما برز عدد من التحذيرات خلال الرعد والبرق ضمن نوة الفيضة الكبرى التي تضرب الإسكندرية، وتمثلت في الآتي:

- عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.

- عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.

- عدم ‏الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق.