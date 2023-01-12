قناة القاهرة الإخبارية: أزمة الكهرباء تُسيطر على عناوين الصحف اللبنانية

يعيش لبنان في ظلام دامس منذ عدة أسابيع، الأمر الذي تصدر عناوين الصحف اللبنانية، بحسب أحمد سنجاب، مراسل «القاهرة الإخبارية»، من بيروت، مشيرا إلى سيطرة الشأن السياسي على التناول الإعلامي، خاصةً ما يتعلق بنية رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، عقد جلسة للمجلس خلال الفترة المقبلة، سيكون على رأس أولوياتها أزمة التيار الكهربائي.

ووفقًا لـ «سنجاب»، وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء اللبناني أمس، دعوة لجميع الوزراء لبحث جدول أعمال مقتضب مكون من 6 بنود تمهيدًا لتحديد موعد الجلسة، وهذا ما تحدثت عنه صحيفة «نداء الوطن»، اللبنانية الصادرة اليوم، مشيرة إلى إن يوم الاثنين المقبل هو الموعد المحدد، وأنها الصحيفة الوحيدة التي انفردت بهذا الإعلان.

ذكر مراسل القاهرة الإخبارية أن صحيفة «النهار اللبنانية»، نقلت تصريحات على لسان «ميقاتي»، أكد فيها عقد الجلسة دون السؤال عمّن يحضرها أو من يتغيب عنها، في إشارة إلى أن هناك فريقًا سياسيًا يفرض المشاركة في جلسات مجلس الوزراء.

وقال أحمد سنجاب، إن صحيفة الشرق تحدثت عن أن «ميقاتي»، سيدعو مجلس الوزراء وليحضر من يحضر، وبالتالي هناك عزم مؤكد من رئيس الحكومة لدعوة مجلس الوزراء، لبحث أزمة الكهرباء.

وأضاف أن أزمة الكهرباء سيطرت على عناوين الصحف اليوم، خصوصا مع وجود 4 بواخر تحمل الوقود اللازم لتشغيل محطات الوقود في البلاد التي ترسو على الموانئ اللبنانية، ولكن لا يمكن تفريغها لعدم وجود الاعتمادات المالية والأوراق اللازمة لتفريغ الشحنة، التي تتطلب عقد جلسة لمجلس الوزراء، إلا أن هذا الاستقطاب السياسي بين رئيس الحكومة من جهة ووزير الطاقة وتياره من جهة أخرى، يحمل لبنان غرامات تقارب من 70 إلى 80 ألف دولار يوميًا.

وأشار مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن الملف الآخر الذي سيطر على عناوين الصحف، هو إعلان الحداد الوطني في لبنان، بعد وفاة، حسين الحسيني، رئيس مجلس النواب السابق، وتم تأجيل جلسة النواب المخصصة اليوم لاختيار رئيس لبناني جديد للخميس المقبل حدادًا على وفاته.