«المالية» تُسلم مرتبات يناير للبنوك تمهيدا للصرف خلال أيام

تبدأ وزارة المالية، إحالة مرتبات شهر يناير إلى البنوك الأسبوع المقبل، تمهيداً لصرفها أول الأسبوع التالي، وتحديداً الأحد 22 يناير، بحسب ما علمته «الوطن»، ومن المقرر أن تستمر عملية صرف المرتبات مدة 4 أيام، وفق الكتاب الدوري لوزارة المالية، الصادر قبل أيام.

صرف مرتبات يناير قبل إجازة «الثورة»

حدد الكتاب الدوري، مواعيد صرف مرتبات شهر يناير وكذلك فبراير ومارس المقبلين، وراعى الإجازات والعطلات الرسمية خلال الشهور الثلاث، بحيث تتم أعمال صرف مرتبات 5.5 مليون موظف تقريباً بالجهاز الإداري للدولة قبل أي من تلك المناسبات بوقتٍ كاف.

تبدأ عملية صرف مرتبات شهر يناير 2023، اعتباراً من الأحد 22 يناير 2023، وتستمر حتى الأربعاء، وليس من الواضح حتى الآن ما إذا كان سيتم ترحيل إجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة للخميس، بموجب قرار سابق لمجلس الوزراء العام الماضي، أم سيتم تعطيل العمل يوم الأربعاء 25 يناير 2023.

الزحام ممنوع على الصراف الآلي

وناشدت وزارة المالية، في وقت سابق، الموظفين وطالبتهم عدم التزاحم على صرف مرتبات شهر يناير، والالتزام بالإجراءات والضوابط الاحترازية منعاً لانتشار فيروس كورونا المستجد خلال الزحام، وقالت إن عملية الصرف لموظفي 33 وزارة وهيئة ومصلحة حكومية تتم وفق مواعيد محددة ومنظمة بشكل دقيق، حيث سيتمكن الموظفون من صرف مرتبات يناير من ماكينات الصراف الآلي في مختلف الميادين والشوارع العامة بالمحافظات.