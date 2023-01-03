متى يستحق الموظف الحصول على حافز تميز علمي؟.. وزارة المالية تجيب

يتساءل العديد من الموظفين والعاملين في الدولة عن شروط وكيفية الحصول على حافز تميز علمي لهم، وهو ما أوضحته وزارة المالية من خلال الدليل الواحد لإجراءات الرقابة المالية للجهات الإدارية.

وقالت وزارة المالية، إن حافز التميز العلمي تمثل قيمته فيما يمنح للموظف الذى يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، أو للموظف الذي يحصل على دبلومة مدتها سنتان دراسيتان على الأقل، أو على درجة الماجستير أو ما يعادلها، أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف حافز تميز آخر إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها، إنه من حق الموظفين الحصول على مكافآت تشجيعية تصرف له من خلال مكان عمله.

وأضافت الوزارة أنه بعد الرجوع للإجراءات العامة للرقابة يجب التأكيد:

- اعتماد رئيس الجهة أو من يفوضه الاستمارة الصرف.

- وجود ارتباط مالي على النوع المختص بالصرف.

- يُمنح الحافز بنسبة 7% من الأجر الوظيفي أو الفئات المالية التالية الموضحة بالسطور التالية:

-من يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط يحصل على 25 جنيها شهريا.

-من يحصل على مؤهل عالٍ يحصل على 50 جنيها شهريا.

-من يحصل على دبلومة مدتها سنتان دراسيتان على الأقل، يحصل على 75 جنيها شهريا.

-من يحصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها، أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل يحصل على 100 جنيه شهريا.

-من يحصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها يحصل على 200 جنيه شهريا.

ولفتت المالية يستحق العاملين الحافز اعتبارا من تاريخ اعتماد السلطة المختصة بالنسبة لشاغلي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية، ومن تاريخ اعتماد محضر لجنة الموارد البشرية بالنسبة لشاغلي باقي الوظائف، كما لا يجوز منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمي.