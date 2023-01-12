خبير بوكالة الفضاء الألمانية: البحث عن بدائل الحياة على الكواكب الأخرى ضروري

قال المهندس أحمد فريد، الخبير في وكالة الفضاء الألمانية، إنّ 90% من المشروعات الفضائية قائمة على الشراكات بين الدول، إذ أنّ مشاركة علوم الفضاء بين الدول من الأمور الهامة جدًا بأي مشروع فضائي، إضافة إلى أنها تقلل من المصروفات الباهظة التي يتم إنفاقها على هذه المشروعات.

البحث عن بدائل الحياة على الكواكب الأخرى

وأضاف في حوار عبر تطبيق زووم على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنّ وكالة الفضاء الدولية يشترك بها 5 قوى عظمى، هم أمريكا وروسيا واليابان وأوروبا وكندا، مشيرًا إلى أنّ المحطات الفضائية تستهدف بالأساس البحث عن طرق لكيفية الحياة على كواكب أخرى حال استحالة المعيشة على الأرض أو أنتهت الحياة الإنسانية على الأرض نتيجة بعض المخاطر، إذ يعتقد العلماء أن هذا الأمر حتمي الحدوث وحدث عدة مرات من قبل، لذا يتوجب على العلم البحث عن كواكب أخرى للحياة للحفاظ على الجنس البشري.

أسباب اختيار المريخ كبديل لكوكب الأرض

وأوضح الخبير في وكالة الفضاء الألمانية، أنّ اهتمام محطات الفضاء بكوكب المريخ يرجع لقربه من كوكب الأرض، إضافة إلى أنه أقرب الكواكب في صفاته من كوكب الأرض، لافتًا إلى أن الحياة على المريخ ستتطلب المرور بـ3 مراحل، أولها العيش بالفضاء، إذ أن المسافة بين المريخ والأرض من 6 أشهر إلى 3 سنوات حسب وجودهم بأي مدار عند بداية الرحلة.