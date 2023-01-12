وصول جثمان والد ريم الباردوي إلى مسجد السلام لأداء صلاة الجنازة

وصل منذ قليل جثمان والد الفنانة ريم الباردوي، إلى مسجد السلام بمنطقة مدينة نصر، لأداء صلاة الجنازة عليه، وحرصت على مرافقة الجثمان، كما تواجدت الفنانة زينة رفقتها، لتخفف من حزنها.

الوفاة جاءت بعد أزمة صحية

وتوفى والد الفنانة ريم البارودي، أمس، داخل أحد المستشفيات في القاهرة، إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، استدعت احتجازه داخل غرفة العناية المركزة، قبل أن تفيض روحه إلى بارئها.

دعوات بالشفاء

وكانت ريم البارودي، قد نشرت عبر خاصية «ستوري» بحسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، صورة لوالدها من داخل غرفة العناية المركزة، مطالبة جمهورها ومتابعيها بضرورة الدعاء له لتجاوز هذه المحنة الصحية.