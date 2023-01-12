معاشات نقابة المعلمين.. النقيب يوضح موعد الصرف وحقيقة وجود زيادة

يتساءل الكثير من المعلمين، من وقت لآخر، عن معاشات شهر يناير 2023، وحول ما إذا كان هناك زيادة أم لا، خاصة وأنه يتم صرف معاشات نقابة المعلمين على مراحل وبدفعات كل 3 أشهر، بحيث يكون الصرف في أشهر «يناير، أبريل، يوليو وأكتوبر»، على مدار السنة، وهو ما أجاب عليه نقيب المعلمين في تصريح خاص لـ«الوطن».

معاشات نقابة المعلمين

وكشف خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، عن موعد صرف معاشات نقابة المعلمين، لشهر يناير، موضحا أنه سيتم صرف معاشات يناير 2023 إما يوم 20 أو 21 يناير الجاري، وذلك للأعضاء والورثة.

زيادة معاشات نقابة المعلمين

وبخصوص ما أثير حول وجود زيادة في معاشات نقابة المعلمين، قال الزناتي لـ«الوطن»، إن هذه المعلومات غير صحيحة، مضيفا أن هناك عجز كبير في موارد النقابة بالتزامن مع زيادة عدد المعلمين المحالين للمعاش بشكل شهري، بمعدل حوالي 5 آلاف مستحق للمعاش يخرجون على المعاشات دون وجود تعيينات جديدة تزيد من موارد النقابة.

وأضاف نقيب المعلمين: «زيادة أعداد المدرسين الذين وصلوا إلى سن المعاش وتوقف تحصيل رسم الاشتركات الخاصة بالنقابة والتي تبلغ 2%، يؤثر بصورة مباشرة على الصندوق، ومع عدم وجود أي موارد أخرى لهذا الصندوق، ما أدى إلى حدوث أزمة كبيرة وتأخر المعاشات وعدم تحديد موعد صرف معاشات نقابة المعلمين بشكل ثابت»

ولفت «الزناتي» إلى أن هذه التحديات تحمل صندوق معاشات نقابة المعلمين، أعباء كبيرة كما تؤثر على صرف المعاشات في توقيت ثابت، موضحا أن دفعة المعاشات الواحدة تستلزم تدبير النقابة حوالي 140 مليون جنيه.