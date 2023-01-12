«الداخلية» تكشف تفاصيل استدراج تاجر من «فيس بوك» لسرقته بالإكراه في البحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات واقعة تعرض أحد تجار الأدوات المنزلية لسرقة بالإكراه في البحيرة، وضبط مرتكبي الواقعة، حيث تبلغ لمركز شرطة وادي النطرون بمديرية أمن البحيرة من تاجر أدوات منزلية، يحمل جنسية إحدى الدول، ومقيم بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة، أنّه اتفق مع شخص مجهول تعرف عليه عبر فيس بوك، وزعم الاتجار في الأدوات المنزلية، وتواصل معه هاتفيا لشراء أدوات منزلية بسعر أقل من السوق.

وأضاف المجني عليه في البلاغ، أنّه اتفق مع المتهم على أن يلتقيا على طريق الإسكندرية الصحراوي بدائرة مركز شرطة السادات بالمنوفية، ولدى وصوله بسيارته وبحوزته مبلغ مالي، تلقى اتصالا هاتفيا من ذلك المتهم بأنّه سيرسل إليه أحد الأشخاص لاصطحابه لمخزن الأدوات المنزلية، وحضر الأخير واصطحبه بسيارة ملاكي إلى دائرة المركز، حيث فوجئ بتوقف سيارة ملاكي أمامهما ترجل منها 3 أشخاص وهددوه بسكين ومفك، واستولوا منه على المبلغ المالي، وهاتفين محمولين.

وجرى تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، أسفرت جهوده عن أنّ وراء ارتكاب الواقعة 6 أشخاص لـ3 منهم معلومات جنائية، مقيمين بنطاق محافظتي المنوفية والبحيرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم الهاتفين المحمولين الخاصين بالمجني عليه، والأداتين والسيارتين المستخدمين في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة واتفاقهم على استدراج المجني عليه، عقب تواصلهم معه بزعم أنّ لديهم كمية من العملات الأجنبية بأقل من السعر المصرفي، وارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما أرشدوا عن جزء من المبلغ المالي المستولى عليهـ وقرروا بإنفاقهم باقي المبلغ على متطلباتهم الشخصية، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.