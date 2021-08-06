بالأسماء.. حركة تنقلات ضباط الشرطة 2021 بمديرية أمن البحيرة

اعتمد اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، اليوم الجمعة، حركة التنقلات الداخلية لضباط الشرطة 2021 بمديرية أمن البحيرة، عقب الانتهاء من إعلان وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حركة الضباط والقيادات على مستوى الجمهورية، التي شملت ترقية ما يقرب من 10 آلاف ضابط في جميع القطاعات الأمنية.

وشملت الحركة، ما يلي: العميد محمد فؤاد الديب، رئيسا لفرع البحث الجنائي بكفر الدوار ورشيد وإدكو، والعميد محمد حسن جبريل، مديرًا للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمديرية أمن البحيرة، والعقيد حازم خيري عبادة، وكيلا لفرع البحث بكفر الدوار، والعقيد حازم الشيخ، رئيسا لفرع البحث الجنائي بغرب النوبارية، والعقيد حسام عبده، مفتشا لفرع البحث الجنائي بإيتاي البارود، والمقدم أحمد الشرقاوي، رئيسا لفرع البحث الجنائي بأبو حمص وحوش عيسي، والعقيد محمد فرحات، مأمورا لمركز شرطة أبو حمص، والعميد أحمد رشوان، مأمورا لمركز شرطة كوم حمادة، والرائد محمد زايد، رئيسا لمباحث المخدرات بقطاع بدر، والعقيد أشرف خليف، مأمورا لبندر دمنهور، والمقدم أكرم فرحات، نائبًا لمأمور بندر بدمنهور.

كما شملت الحركة التي أعلنها مدير أمن البحيرة: الرائد محمود يونس، رئيسًا لمباحث مركز الدلنجات، والرائد محمد الديب، رئيسًا لمباحث مركز حوش عيسى، والرائد أحمد حمدي، رئيسًا لمباحث كوم حمادة، والرائد شوقي شعبان، رئيسًا لمباحث مركز شرطة بدر، والرائد عمر عرفات، وكيًلا لتنفيذ الأحكام بمديرية أمن البحيرة، والرائد أحمد عبد العال، رئيسًا للمباحث بمركز شرطة الرحمانية، والرائد أحمد أباظة، رئيسًا للمباحث بمركز شرطة رشيد، والرائد علي شاكر، رئيسًا للمباحث بقسم شرطة غرب النوبارية، والنقيب شريف مبارك، معاون أول لمباحث مركز شرطة إيتاي البارود.

وكذا تكليف كل من: النقيب محمد عز الدفراوي، معاون مباحث مركز شرطة المحمودية والنقيب زياد محمد فريد عمار، معاون مباحث مركز شرطة إيتاي البارود، والرائد حاتم السمري، نائبا لمأمور مركز شرطة كوم حمادة.

وشملت الحركة تجديد الثقة في كل من: المقدم محمود هندي، رئيسًا لمباحث مركز شرطة أبو المطامير، المقدم إسلام السعدني، رئيسًا للمباحث مركز شرطة إيتاي البارود، الرائد محمود قاسي، رئيسًا للمباحث بمركز كفر الدوار، الرائد أحمد المسيري، رئيسًا للمباحث بقسم شرطة كفر الدوار، النقيب عمر الحيوي، معاون أول مباحث مركز دمنهور والرائد أحمد حماد، رئيسًا لمباحث مركز شرطة شراخيت، المقدم محمد رسلان، رئيسًا للمباحث بمركز وادي النطرون، المقدم حمدي حميدة، نائبًا لمأمور مركز شرطة وادي النطرون.