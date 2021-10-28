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محمود مسلم

الداخلية تنظم لطلاب المدارس زيارة لمديريتي أمن البحيرة والمنيا

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الوطن
03:30 م | الخميس 28 أكتوبر 2021
الداخلية تنظم لطلاب المدارس زيارة لمديريتي أمن البحيرة والمنيا

تواصل وزارة الداخلية تنفيذ استراتيجيتها الهادفة في أحد محاورها للاهتمام بتنمية الثقافة الشرطية لدى النشء، لما لها من دور إيجابي على تنمية الوعي الأمني لفئات وأطياف المجتمع.

طلاب المدارس في زيارات ميدانية لتعريفهم بدور رجال الشرطة

ونظمت مديريتي أمن البحيرة والمنيا بحسب بيان عن وزارة الداخلية، زيارات لطلاب المدارس بمراحلها المختلفة لبعض الجهات الشرطية التابعة لهما: إدارة شرطة النجدة، إدارة الحماية المدنية، إدارة المرور، ونادي ضباط الشرطة، لتعريف الطلاب على جانب من طبيعة عمل ومهام رجال الشرطة لحفظ أمن المواطنين والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.

من جانبهم، وجّه القائمون على الزيارات، الشكر لوزارة الداخلية على الجهود المبذولة، والحرص على التواصل مع فئات المجتمع كافة، خاصة النشء وصغار السن.

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