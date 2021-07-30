محارب الجريمة.. اللواء "شرباش" من قيادة أمن البحيرة إلى سوهاج

يعد اللواء محمد شرباش من القيادات الأمنية التي أثبتت كفاءة وجدارة في محاربة الجريمة بختلاف أنواعها خلال مشوار عمله في البحث الجنائي، وبعد سلسلة من النجاحات في عمله كمديرا لأمن البحيرة، جرى تجديد الثقة به في حركة ضباط الشرطة الأخيرة، وتعيينه مديرًا لأمن سوهاج.

تدرج «شرباش» في العديد من المناصب الشرطية المختلفة واكتسب خلالها خبرات كبيرة لا سيما في مجال البحث الجنائي، عمل في عدد من أقسام الشرطة المختلفة، وتولى منصب رئيس مباحث قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية، إلى أن أصبح رئيس الفرع البحث الجنائي في القليوبية.

تاريخ اللواء شرباش في البحث الجنائي

وتولى اللواء محمد عبد المنعم شرباش في 2011 منصب وكيل مباحث القليوبية، ثم مفتشا للمباحث ونظرا لاكتسابه المهارات والخبرات انتقل لإدارة الأمن العام، وبعدها عين مديرا للمباحث الجنائية للمديرية أمن الدقهلية، ثم مديرا للمباحث الجنائية للمديرية أمن البحيرة ورقى مديرا لأمن مديرية البحيرة، ونال ثقة وزير الداخلية مؤخرًا وتم ترقيته في الحركة الأخيرة مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج.

تفاصيل حركة الشرطة

حركة وزارة الداخلية لتنقلات ضباط الشرطة عكست عددا من التطورات الأمنية التي تشهدها الوزارة، بالإضافة إلى التأكيد على النجاحات التي تحققت على أرض الواقع، خلال الفترة الماضية، وهو ما يؤكده إبقاء اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وتجديد الثقة في عدد من القطاعات الأمنية.

راعت حركة وزارة الداخلية لتنقلات الشرطة، تدعيم بعض القطاعات التى تحتاج الى تدعيم بوزارة الداخلية، وفقا لمتطلبات العمل الأمني في المرحلة الراهنة، حيث جرى تدعيم إدارات الحماية المدنية على مستوى الجمهورية، خاصة أقسام المفرقعات، وتدعيم الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات المنوط بها مكافحة الجريمة الاليكترونية، خاصة متابعة الصفحات الإخوانية الإرهابية، ومواقع العناصر الإرهابية التي تتبنى الأعمال التخريبية في البلاد، بالإضافة إلى تدعيم قطاع حقوق الانسان بعدد وافر من الضباط.