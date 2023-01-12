وزير الخارجية يعقد لقاء ثنائيا مع نظيره السعودي في الرياض

عقد وزير الخارجية، صباح اليوم، لقاءً ثنائيًا مغلقًا مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في العاصمة السعودية الرياض.

وغرّد السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عبر حسابه على تويتر، قائلا إنّ اللقاء المغلق بين الوزيرين، بدأ قبيل اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي المصرية السعودية.

وكان وزير الخارجية، بدأ زيارة إلى العاصمة السعودية الرياض حيث يشارك في اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين مصر والسعودية على مستوى وزيري الخارجية.