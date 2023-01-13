طقس اليوم الجمعة.. انخفاض في درجات الحرارة وأمطار على السواحل والقاهرة

انخفاض تدريجي ومستمر في درجات الحرارة اليوم الجمعة، على معظم مدن الجمهورية، مع استمرار تكاثر السحب الممطرة على شمال البلاد وصولا الى القاهرة الكبري.

حالة الطقس اليوم

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم بارد خلال النهار، على شمال البلاد ومدن القناة والقاهرة والسواحل الشرقية وجنوب وشمال الوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وكما يسود طقس شديد البرودة ليلا خلال ساعات الليل المتاخرة.

خريطة أمطار اليوم

وكشف «الأرصاد» عن أماكن سقوط الأمطار اليوم على الإسكندرية ومطروح والعالمين والدقهلية ومدن القناة وشمال الدلتا وشمال وجنوب الوجه البحري، وكفر الشيخ وتمتد إلى وسط سيناء وجبال البحر الأحمر، مع استمرار الأمطار الرعدية ومتفاوتة الشدة والغزيرة أحيانا على السواحل الشمالية وتخف حدتها كلما توجهنا للداخل خاصة على القاهرة الكبرى، وشمال وجنوب الوجه البحري.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم الجمعة الموافق 13 يناير 2023 على مدن الجمهورية كالآتي:

- القاهرة 18- 11

- العاصمة الإدارية 18 - 11

- أكتوبر 18 - 10

- بنها 19- 11

- دمنهور 19- 11

- وادي النطرون 19 -11

- كفر الشيخ 18 - 11

- المنصورة 18- 12

- الزقازيق 19- 11

- شبين الكوم 18- 10

- طنطا 19- 10

- دمياط 18- 11

- بورسعيد 18- 13

- الإسماعيلية 19- 12

- السويس 18 - 12

- شلاتين 25 - 15

- العريش 19- 12

- رفح 17 - 12

- رأس سدر 21- 11

- نخل 17- 6

- كاترين 15- 04

- الطور 23- 11

- طابا 20- 11

- شرم الشيخ 21- 15

- الإسكندرية 17 - 13

- العلمين الجديدة 16- 12

- مطروح 16- 13

- السلوم 18- 8

- سيوة 21- 7

- راس غارب 21-11

- الغردقة 23- 14

- سفاجا 22-11

- مرسي علم 22-15

- شلاتين 26-13

- حلايب 22- 14

- أبو رماد 25- 13

- رأس حدربة 22-13.

- الفيوم 18- 10

- بني سويف 18 - 8

- المنيا 19 - 8

- أسيوط 19- 8

- سوهاج 21 - 9

- قنا 22 - 9

- الأقصر 22- 8

- أسوان 22- 10

- الوادي الجديد 23- 9

- أبو سمبل 22 - 11