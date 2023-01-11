«الأرصاد» تقدم 5 نصائح للتعامل مع برودة الطقس خلال شهر طوبة

يأتي شهر طوبة خلال فصل الشتاء، ويعرف عنه أنه أبرد شهور السنة فى مصر، حيث بدأ منذ يومين، بموجة برودة وحالات من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، حذرت منه هيئة الأرصاد الجوية، مشيرة إلى سقوط أمطار رعدية غدا الخميس.

نصائح للتعامل مع برودة طقس طوبة

وقدمت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، بعض النصائح التي يجب اتباعها للتعامل مع برودة الطقس في شهر طوبة، جاءت كالتالي:

1- قبل الخروج من المنزل، يجب الحرص على ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة والكوفيه التى تحمى الرقبة من البرد حتى لا تتعرض للإصابة بفيروس الإنفلونزا.

2- متابعة النشرات الجوية بشكل يومي.

3- ضرورة الحرص على تناول المشروبات الدافئة والأطعمة التي تحتوي على فيتامين «C وD» والأكلات الشتوية «العدس» لتقوية المناعة و تجنب نزلات البرد.

4- العناية بالنظافة الشخصية وغسل يديك جيدا عندما تصل إلى المنزل وقبل الأكل، لتجنب البرد، كما يجب الحرص على عدم لمس فمك، أو عينيك، أو أنفك.

5- النوم لساعات كافية لا تقل عن 8 ساعات يوميا، وتجنب البقاء مستيقظًا، حيث أن أخذ قدر كافي من النوم، سيقوى مناعة الجسم، كما يضمن أن حالتك المزاجية وصحتك جيدة.

وفي نفس السياق، أكدت هيئة الأرصاد الجوية، وجود انخفاض في درجات الحرارة، خلال ساعات النهار خلال الأيام المقبلة، وجاءت تفاصيل درجات الحرارة كما يلي:

درجات الحرارة الخميس 12 يناير

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

- الوجه البحري: العظمى 18 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: العظمى 18 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 22 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: العظمى 19 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: العظمى 21 والصغرى 10.

درجات الحرارة الجمعة 13 يناير

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

- الوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية: العظمى 18 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 21 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 19 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: العظمى 20 والصغرى 10.

درجات الحرارة السبت 14 يناير

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

- الوجه البحري: العظمى 18 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: العظمى 18 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 22 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 19 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 20 والصغرى 10.