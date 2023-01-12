أخبار الطقس اليوم.. اعرف أماكن سقوط الأمطار الرعدية

نشر خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بشأن أخبار الطقس اليوم، محذرين من سقوط أمطار رعدية على أماكن متفرقة في البلاد، حيث تتأثر البلاد بخلايا رعدية تؤثر على سواحل شمال الدلتا «البحيرة»، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا.

ومن بين أخبار الطقس اليوم، أشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى استمرار سقوط الأمطار الرعدية على مناطق من شرق الأسكندرية والقاهرة الكبرى.

أخبار الطقس اليوم

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من الدلتا والوجه البحرى يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، وذلك ضمن أخبار الطقس اليوم.

ومن المتوقع أن يسود البلاد طقس بارد، وتسجل درجة الحرارة على القاهرة وشمال وجنوب الوجه البحري 18 درجة، وفق توقعات الأرصاد لأخبار الطقس اليوم.

أخبار الطقس اليوم.. ودرجات الحرارة

- القاهرة 18- 11

- العاصمة الإدارية 18 - 11

- أكتوبر 18 - 10

- بنها 19- 11

- دمنهور 19- 11

- وادي النطرون 19 -11

- كفر الشيخ 18 - 11

- المنصورة 18- 12

- الزقازيق 19- 11

- شبين الكوم 18- 10

- طنطا 19- 10

- دمياط 18- 11

- بورسعيد 18- 13

- الإسماعيلية 19- 12

- السويس 18 - 12

- شلاتين 25 - 15

- العريش 19- 12

- رفح 17 - 12

- رأس سدر 21- 11

- نخل 17- 6

- كاترين 15- 04

- الطور 23- 11

- طابا 20- 11

- شرم الشيخ 21- 15

- الإسكندرية 17 - 13

- العلمين الجديدة 16- 12

- مطروح 16- 13

- السلوم 18- 8

- سيوة 21- 7

- رأس غارب 21-11

- الغردقة 23- 14

- سفاجا 22-11

- مرسي علم 22-15

- شلاتين 26-13

- حلايب 22- 14

- أبو رماد 25- 13

- رأس حدربة 22-13.

- الفيوم 18- 10

- بني سويف 18 - 8

- المنيا 19 - 8

- أسيوط 19- 8

- سوهاج 21 - 9

- قنا 22 - 9

- الأقصر 22- 8

- أسوان 22- 10

- الوادي الجديد 23- 9

- أبو سمبل 22 - 11