«الداخلية» تساعد سائحا ضل الطريق أثناء سفره إلى الأقصر

أعلنت وزارة الداخلية، أنّه في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تأمين الأماكن الأثرية والسياحية، وتأمين المترددين عليها وتحركاتهم أثناء تنقلاتهم بوسائل المواصلات العامة والخاصة، والحرص على تلقى البلاغات الخاصة بالسائحين وفحصها، واتخاذ الاجراءات اللازمة نحوها، فقد ورد اتصال تليفونى لقطاع شرطة السياحة والآثار من شخص يحمل جنسية إحدى الدول، مُتضمنا أنه حال استقلاله القطار قادما من القاهرة متجها إلى محافظة الأقصر، نزل في محطة قطار بنى مزار بالمنيا، معتقدا وصوله إلى محافظة الأقصر وطلب المساعدة في العودة إلى القاهرة.

مساعدة السائح للعودة إلى القاهرة

وحسب بيان وزارة الداخلية، تم التواصل مع المسؤولين بالجهات المعنية في محافظة المنيا، ومساعدة السائح في استقلال القطار المتجه إلى القاهرة، بناء على رغبته فى العودة لاستكمال إقامته بأحد الفنادق حتى يوم 11 الجارى لارتباطه بالمُغادرة بذات التاريخ إلى موطنه.

تقديم الشكر لوزارة الداخلية

ولاقى ذلك استحسان الشخص المذكور، وقدم الشكر لأجهزة وزارة الداخلية على ما قدموه من مساعدة وعلى سرعة استجابتهم للبلاغ.