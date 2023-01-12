مخرج يكشف أهم العروض المشاركة بمهرجان المسرح العربي بعد توقفه عامين

استضاف المغرب مهرجان المسرح العربي، بعد توقف دام لعامين، إذ أن الدورة السابقة كانت قد أقيمت بالعاصمة الأردنية عمان عام 2020، حيث كان مسؤولا عنها المخرج علي عليان، الذي أكد أن هذ المهرجان دائمًا ما يتسقبل النخبة المسرحية من العالم العربي، مشيرًا إلى أن العروض المسرحية التي تم تقديمها خلال المهرجان بدروراته السابقة بمصر والأردن، لاقت نجاحا كبيرا.

عروض مسرحية مميزة من مختلف الدول العربية

وأوضح «عليان»، في مداخلة هاتفية على قناة القاهرة الإخبارية، أن مهرجان المسرح العربي بدورته الحالية المقام بالمغرب مازال باليوم الثاني له، لافتًا إلى أن اليوم الأول شهد عدة عروض من دول عربية مختلفة مثل تونس والعراق والمغرب، مشيدًا بالعرض المسرحي المغربي «حدائق الأسرار»، واصفُا العرض بالمتميز جدًا، وسبق له بالفوز بمهرجان قرطاج، كما حصلت على العديد من الجوائز الفدرية.

تقليد بتكريم الفنانين من البلد المقام به المهرجان

وأضاف المخرج المسرحي، أن العرض العراقي كان رائعا ومتميزا وفازت بطلته بأفضل ممثلة بالمهرجان الأردني، لافتًا إلى أن العرض المسرحي التونسي جاء بعنوان «أنا الملك»، وهو عرض متميز، مشيرًا إلى أن المهرجان دائمًا ما يكرم فنانين من الدولة التي يقام بها المهرجان كتقليد ثابت به، إذ يتم إختيار 5 فنانين لهم بصمتهم في الساحة الفنية والمسرحية بالدولة التي تقام بها المهرجان، منوهًا أنه تم تكريم 10 فنانين عمايين بدورة عمان.