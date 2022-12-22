«قصور الثقافة» تختتم فعاليات المهرجان القومي للتحطيب بالأقصر

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، المهرجان القومي للتحطيب في دورته الثانية عشرة، الذي أقيم تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، وشهده الدكتور محمد عبدالقادر، نائب محافظ الأقصر، والمخرج هشام عطوة، رئيس الهيئة، والدكتور هاني أبوالحسن، رئيس صندوق التنمية الثقافية.

وأقيم المهرجان من خلال الإدارة المركزية للشؤون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، رئيس المهرجان، في الفترة من 17 إلى 21 ديسمبر الجاري، بساحة أبو الحجاج بالأقصر، بإقليم جنوب الصعيد الثقافي، برئاسة عماد فتحى.

حشد جماهيري غفير

وجاء ختام المهرجان وسط حشد جماهيري غفير، ضم أهالي مدينة الأقصر وروادها من السائحين، بجانب كوكبة من الفنانين والمثقفين والإعلاميين.

وأكد الفنان أحمد الشافعي، مدير الإدارة، في تصريح لـ«الوطن»، نجاح الدورة الثانية عشر من مهرجان التحطيب؛ إذ شهدت إقبالا جماهيريا ضخما ومن مختلف الفئات.

وأوضح «الشافعي» أنه شارك في المهرجان فرق التحطيب وشيوخ اللعبة الممثلة لمحافظات الصعيد «المنيا، سوهاج، قنا، الأقصر»، الذين قدموا فنون لعبة التحطيب، معبرين من خلال مفرداتها عن كيفية توارثها عبر الأجيال، والتأكيد على هويتها بمنطقة جنوب مصر، من خلال الممارسة اليومية لها كلعبة للرجال، وفي المناسبات والأفراح.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع فرق الفنون الشعبية لمحافظات «بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، ملوى، الشرقية»، أثناء تقديم رقصاتهم الفنية بعرض الفرح الصعيدي، الذي جاء بمصاحبة فرقة النيل للآلات الشعبية، مقدمين من خلاله مزيج للرقص بالعصا مع حركات لعبة التحطيب، وبمشاركة لاعبي التحطيب من الفرق وشيوخ اللعبة.