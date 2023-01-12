ضبط 169 قطعة سلاح ناري و300 كيلو مواد مخدرة خلال 24 ساعة

وجّهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية.

أبرز النتائج الإيجابية

وحسب بيان وزارة الداخلية، في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، جرى ضبط 169 قطعة سلاح ناري بحوزة 156 متهما، وتنفيذ 87097 حكما قضائيا متنوعا، وضبط تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع السرقة.

وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، جرى ضبط 391 قضية مواد مخدرة بإجمالي 429 متهما، ضبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 118,949 كيلو جرام، وكمية من مخدر البانجو وزنت 120,750 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 23,750 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 21,247 كيلو جرام، وكمية من مخدر الإستروكس وزنت 11,090 كيلو جرام، وكمية من مخدر الشابو وزنت 3,580 كيلو جرام، وكمية من مخدر الآيس وزنت 1,625 كيلو جرام، وكمية من مخدر الفودو وزنت 1 كيلو جرام، وكمية من مخدر البودر وزنت 837 جراما، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 90 جراما، وكمية من مخدر الماكس 20 سنتيمترا، و5300 قرص مخدر.

أما في مجال ضبط المتهمين الهاربين، فجرى ضبط 48 متهما، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، جرى ضبط 20 متهما، فضلا عن ضبط 221 دراجة نارية مخالفة، وضبط 23185 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 63 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبيّن إيجابية 9 منهم، واتخذت الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.