حالة الطقس غدا وأماكن سقوط الأمطار.. تعرف عليها

أكدت الأرصاد الجوية، استمرار تكاثر السحب الممطرة غدا على السواحل الشمالية للبلاد، يصاحبها سقوط أمطار غزيرة تتراجع شدتها تدريجيا كلما توجهنا للداخل.

حالة الطقس غدا الجمعة

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن طقس الغد، شديد البرودة خلال ساعات الليل المتأخرة وفي الصباح الباكر، وبارد خلال ساعات النهار على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، مشيرة إلى استمرار فرص سقوط الأمطار على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، تتراوح شدتها بين متوسطة وخفيفة، في حين تشهد المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط موجة من الأمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانًا.

أماكن سقوط الأمطار غدا

وأعلنت الأرصاد الجوية، أماكن سقوط الأمطار غدا، حيث تشمل مدن القناة والقاهرة الكبرى، والإسكندرية ومطروح وشمال الدلتا، والعلمين والدقهلية وشمال وجنوب الوجه البحري، ومحافظة كفر الشيخ، وسلاسل جبال البحر الاحمر ووسط سيناء.

درجات الحرارة غدا

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا على مدن الجمهورية كالآتي:

- القاهرة 18- 11

- العاصمة الإدارية 18 - 11

- أكتوبر 18 - 10

- بنها 19- 11

- دمنهور 19- 11

- وادي النطرون 19 -11

- كفر الشيخ 18 - 11

- المنصورة 18- 12

- الزقازيق 19- 11

- شبين الكوم 18- 10

- طنطا 19- 10

- دمياط 18- 11

- بورسعيد 18- 13

- الإسماعيلية 19- 12

- السويس 18 - 12

- شلاتين 25 - 15

- العريش 19- 12

- رفح 17 - 12

- رأس سدر 21- 11

- نخل 17- 6

- كاترين 15- 04

- الطور 23- 11

- طابا 20- 11

- شرم الشيخ 21- 15

- الإسكندرية 17 - 13

- العلمين الجديدة 16- 12

- مطروح 16- 13

- السلوم 18- 8

- سيوة 21- 7

- راس غارب 21-11

- الغردقة 23- 14

- سفاجا 22-11

- مرسي علم 22-15

- شلاتين 26-13

- حلايب 22- 14

- أبو رماد 25- 13

- رأس حدربة 22-13.

- الفيوم 18- 10

- بني سويف 18 - 8

- المنيا 19 - 8

- أسيوط 19- 8

- سوهاج 21 - 9

- قنا 22 - 9

- الأقصر 22- 8

- أسوان 22- 10

- الوادي الجديد 23- 9

- أبو سمبل 22 - 11