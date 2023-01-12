«الأرصاد الجوية»: السحب الرعدية تغطي سماء كفر الشيخ والبحيرة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد، استمرار تكاثر السحب المنخفضة والعالية والمتوسطة والرعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من شمال الوجه البحري حاليا، وذلك وفقًا للصور الأخيرة الصادرة من الأقمار الصناعية.

وأشارت هيئة الأرصاد، في بيان صادر عنها منذ قليل، إلى أنّ السحب يصاحبها أمطار غزيرة ومتفاوتة الشدة، ورعدية أحيانا حاليًا على محافظتي كفر الشيخ والبحيرة، وتمتد إلى الداخل حتى تصل إلى محافظات شمال الدلتا والقاهرة الكبرى خلال الساعات المقبلة، حيث تخف حدة الأمطار تدريجيا كلما توجهنا إلى الداخل.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

كانت هيئة الأرصاد أعلنت أنه نظرا للاضطربات في حالة الطقس، خلال تلك الفترة، فإن الأمطار اليوم ستضم محافظات الوجه البحري شمالا وجنوبا، والسواحل الغربية والشرقية، ومدن القناة، وتصل إلى القاهرة الكبرى، حيث تكون متفاوتة الشدة وغزيرة على السواحل، وتخف حدتها كلما توجهنا للداخل.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم الخميس على مدن الجمهورية كالآتي:

- القاهرة 18- 11

- العاصمة الإدارية 18 - 11

- أكتوبر 18 - 10

- بنها 19- 11

- دمنهور 19- 11

- وادي النطرون 19 -11

- كفر الشيخ 18 - 11

- المنصورة 18- 12

- الزقازيق 19- 11

- شبين الكوم 18- 10

- طنطا 19- 10

- دمياط 18- 11

- بورسعيد 18- 13

- الإسماعيلية 19- 12

- السويس 18 - 12

- شلاتين 25 - 15

- العريش 19- 12

- رفح 17 - 12

- رأس سدر 21- 11

- نخل 17- 6

- كاترين 15- 04

- الطور 23- 11

- طابا 20- 11

- شرم الشيخ 21- 15

- الإسكندرية 17 - 13

- العلمين الجديدة 16- 12

- مطروح 16- 13

- السلوم 18- 8

- سيوة 21- 7

- راس غارب 21-11

- الغردقة 23- 14

- سفاجا 22-11

- مرسي علم 22-15

- شلاتين 26-13

- حلايب 22- 14

- أبو رماد 25- 13

- رأس حدربة 22-13.

- الفيوم 18- 10

- بني سويف 18 - 8

- المنيا 19 - 8

- أسيوط 19- 8

- سوهاج 21 - 9

- قنا 22 - 9

- الأقصر 22- 8

- أسوان 22- 10

- الوادي الجديد 23- 9

- أبو سمبل 22 - 11