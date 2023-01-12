«الرقابة الصحية» تشارك في «الملتقى العربي لاتحاد المستشفيات.. أهداف مصر»

أكد الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن جودة وسلامة الرعاية الصحية لم تعد خيارا للنظم الصحية العربية خاصة في ظل ما شهدته هذه النظم من خطوات تطويرية غير مسبوقة بعد جائحة كوفيد -19، إلى جانب جهود الحكومات العربية لتطبيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير التغطية التأمينية الشاملة لشعوبها.

الفرص الاستثمارية الواعدة

ولفت «إسماعيل»، إلى الفرص الاستثمارية الواعدة بالخدمات الصحية المصرية في ظل منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر التي تعد توجها استراتيجيا لمستقبل الصحة وتقدم خدماتها على مستوى جميع محافظات الجمهورية ولكل فئات المجتمع ولمختلف الأمراض، في ظل تأكيد القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي على جودة الخدمات الصحية لمنتفعي المنظومة وفقا لأعلى المعايير العالمية.

جاء ذلك خلال مشاركته بالجلسة الافتتاحية لفعاليات ملتقى ومعرض اتحاد المستشفيات العربية الرابع والعشرين الذي عقد بالقاهرة تحت شعار «الاستثمار في الرعاية الصحية من أجل مستقبل مستدام»، والذي افتتحه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بحضور الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، وفادى علامة رئيس اتحاد المستشفيات العربية، والبروفسور توفيق خوجه، أمين عام اتحاد المستشفيات العربية، وأليس بويز، المدير التنفيذي لاتحاد المستشفيات العربية والدكتور علاء عبد المجيد، رئيس غرفة مقدمي الخدمات الصحية بالقطاع الخاص.

تعزيز النظم الصحية

واستهدف المؤتمر تبادل الرؤى والأفكار وبلورتها في أطر تنفيذية لتعزيز النظم الصحية، ودعم عمليات التحول الرقمي بكافة البلدان العربية، بما يخدم مواطنيها، ومناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاع الصحي بمصر والعالم العربي في إطار رؤية مصر الداعمة لتشجيع الاستثمار الصحي وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك دور أنظمة الاعتماد والجودة في فتح آفاق الاستثمار.