«الصحة» توزع تقريرا على المديريات حول الوقاية من أمراض الشتاء ومضاعفاتها

وزعت وزارة الصحة والسكان تقريرا على مديريات الشؤون الصحية في المحافظات، لرفع الوعي المجتمعي بين المواطنين، بشأن سبل الوقاية من أمراض الشتاء، في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة.

كيفية الوقاية من امراض الشتاء

وقالت وزارة الصحة والسكان، في التقرير، إن الوقاية من أمراض الشتاء تتطلب اتباع مجموعة من القواعد والتعليمات، محذرة من تناول الأدوية دون الرجوع للطبيب المختص أو المشرف على الحالة، حال الإصابة بأي من الفيروسات.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: «لابد من تجديد هواء المنزل، والتدفئة الجيدة للجسم، محذرة من التوقف عن ممارسة التمارين الرياضية»، وناشدت المواطنين أهمية تجنب التعرض للتيارات المفاجئة من الحار للبارد، والاهتمام بتناول غذاء متنوع ومتوازن، والإكثار من تناول البرتقال والليمون، والأغذية الغنية بفيتامين سي​، بالإضافة إلى تناول السوائل الساخنة كالبابونج والزنجبيل.​​

غرف أزمات على مستوى محافظات الجمهورية

وأكدت وزارة الصحة والسكان بتشكيل غرفة إدارة الأزمات الرئيسية بالوزارة والمرتبطة بغرف داخل المحافظات لمعرفة الموقف الوبائي من فيروس كورونا والإنفلونزا الموسمية وغيرها من الفيروسات التي تنتشر في فصل الشتاء، لافتة إلى أن وحدة الرصد في المحافظات لم ترصد أي جديد في الوضع الوبائي ولا متحورات جديدة لفيروس كورونا، والحالات المنتشرة حاليا هي للإنفلونزا الموسمية.

كما طمأنت وزارة الصحة والسكان المواطنين بشأن توافر المخزون الاستراتيجي من الأدوية داخل المستشفيات وبنوك الدم، تزامنا مع فصل الشتاء، داعية المواطنين إلى طلب الرعاية الصحية في أي وقت، مشيرة إلى جاهزية الفرق الطبية للتعامل مع الحالات المرضية المختلفة.